Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle ölüm tehditleri aldığını söyledi. Aldığı tehditlere ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiğini belirten Yıldırım, "Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacakları mücadele öncesinde yaptığı açıklamaların ardından ölüm tehditleri aldığını kaydetti.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ BİLE ALMAYA BAŞLADIM"

Tüpraş Park'ta oynanacak Beşiktaş maçına gidip gitmeyeceğine yönelik soruya cevap veren Yüksel Yıldırım, "Sence gitmem gerekir mi, gereksiz mi? Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım." dedi.

"EMNİYETE GÖNDERDİM"

Aldığı tehditlere emniyete ilettiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Ben babayiğit bir adamım, dürüstüm, hiç yamuğum da olmaz, kıvırmam. İnsanlar karşımda dürüstçe davransın, dürüstçe beni eleştirsin! Adam bugün video gönderiyor, beni kurşunluyorlar! Adam altına yazmış, "Beşiktaş başkanı ailemi korusun, ben işi bitireyim." diyor. Emniyete gönderdim." açıklamasını yaptı.

"BİZE EŞ BİR TAKIM" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Beşiktaş'ın kendilerine eş bir takım olduğunu söyleyen Yıldırım, "Biz galibiyet için geliyoruz ama yenilebiliriz de. Biz şu anda dördüncü sıradayız ve Beşiktaş arkamızda. Yenersek pozisyonumuzu koruyacağız ve Beşiktaş ile puan farkı 6'ya yükselecek. Beraberlikte 3 puanlık fark kapanabilir. Rafa Silva ve Orkun Kökçü'nün olmamasının bize bir etkisi yok. Onlar oynasa da Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk. Onların olduğu ve Beşiktaş'ın kaybettiği maçlar var. Beşiktaş, yenilmez değil. Galatasaray ve Fenerbahçe havasında bir takım değil. Beşiktaş bizim için eş bir rakip. Ama onların olmaması bizim ekmeğimize yağ, bal sürdü. Fırsatı kullanabilirsek, yenebiliriz ama yenilebiliriz de. Fenerbahçe'yi 2-0 yeniyordu ama bir anda tersine döndü." şeklinde konuşmuştu.

EMRAH TAŞÇI

