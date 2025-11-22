Elazığ’da Harput Kalesi’nde bir kadın metrelerce yükseklikten kendini bırakarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da Harput Kalesi'nden yaşanan olayda kalede bulunan bir kadın, kendini boşluğa bırakarak kalenin altında bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin üzerine düştü.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Harput Kalesi’nde dehşet: Kimliği belirsiz kadın canına kıydı

ÜZERİNDEN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI

Üzerinden kimlik ve telefon çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

