Manisa'nın Akhisar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonun traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'da Ö.E. (47) yönetimindeki 16 SZ 575 plakalı kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisada korkunç kaza! 2 ölü 5 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BATIKAN ALTAŞ

