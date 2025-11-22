Mezuniyet çekimi dönüşü feci kaza! Geriye bu fotoğraf kaldı
Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisine mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde otomobil çarptı. 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven hayatını kaybederken, 18 yaşındaki arkadaşı Nadya B. ağır yaralandı. Kazadan hemen önce çekilen fotoğraf da ortaya çıktı.
Kaza, D400 karayolu Yukarıkocayatak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun düzenlediği etkinlikten dönen Şükran Ela Özseven (17) ile Nadya B.'ye (18) araçtan inerek yolun karşısına geçtiği esnada Oğuzhan D.'nin kullandığı otomobil çarptı.
17 YAŞINDAKİ ŞÜKRAN ELA ÖZSEVEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 12. sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SINIF ARKADAŞI AĞIR YARALI
Sınıf arkadaşı Nadya B. ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Kaza sonrası sürücü Oğuzhan D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAZA ÖNCESİ ÇEKİLEN FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük’ün kazadan önce çekilmiş mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.