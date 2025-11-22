Anadolu Ajansı (AA)
Kastamonu'da korkunç kaza: Köpeğe korkutmak istedi, muhtarı vurdu
Kastamonu'da köy muhtarı kendisine saldıran köpeği korkutmak için silahını kullandı. Yere ateş açan muhtar, olay yerindeki başka bir muhtarı kazara vurdu.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köy muhtarı, kendisine saldıran köpeği korkutmak isterken tabancayla yere ateş açması sonucu, olay yerindeki başka bir köy muhtarını karnından yaraladı.
- Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köy muhtarı, köpeği korkutmak için tabancayla yere ateş açtı.
- Tabancadan çıkan kurşun, olay yerinde bulunan başka bir köy muhtarı M.U.'ya isabet etti.
- Karnından yaralanan M.U. hastaneye kaldırılırken, ateş eden muhtar H.Ç. jandarmaya teslim oldu.
Olay Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşandı.
Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.
KARNINDAN VURDU
Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.
Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. Daday İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
