Tel Aviv merkezli analizlerde, Türkiye’nin son yıllarda sahada ve diplomaside giderek güçlenen konumu İsrail basınında açık bir endişe başlığına dönüştü. “Türkiye’den korkmak için sebeplerimiz var” ifadesiyle dikkat çeken değerlendirmede, Ankara’nın Suriye’den Gazze’ye, Doğu Akdeniz’den NATO hattına kadar artan etkisinin İsrail’i zorlayan yeni bir denklem oluşturduğu vurgulandı.

İsrail merkezli News1, Türkiye’nin bölgesel ağırlığını mercek altına alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

"Türkiye yeni İran değildir, ancak İsrail'in ondan korkmak için haklı nedenleri vardır" ifadelerine yer veren analiz, İsrail kamuoyunda en çok tartışılan metinlerden biri oldu.

Analizde, Türkiye’nin hem NATO üyesi olarak Batı’da güçlü bir konumda bulunması hem de Hamas’a yakın politikalarıyla İsrail’i zorlayan bir denklem kurduğu ifade edildi.

News1, bu çelişkili görünen denklemin Tel Aviv açısından önemli bir baskı unsuru oluşturduğunu aktardı.

"TÜRKİYE SAHADA GÜÇLENDİ, İSRAİL NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

News1’ın analizinde Türkiye’nin Suriye ve Gazze sahalarında etkisini artırdığı açıkça kabul edildi.

"Türkiye hem NATO üyesidir hem de Hamas'ı desteklemektedir, hem ateşkes için arabuluculuk yapmaktadır hem de İsrail'i boykot etmektedir. İsrail'in Gazze'de Türk askerleri görmek istememesi şaşırtıcı değil, ancak İsrail'in inisiyatif alması ve sürüklenmemesi daha iyi olacaktır."

Öte yandan Metnin giriş bölümünde yer alan “Türkiye yeni İran değildir, ancak İsrail'in ondan korkmak için haklı nedenleri vardır” cümlesi İsrail kamuoyunda tartışmaların odağına yerleşti.

Yazar, "Türkiye sahada güçlendi, İsrail ne yapacağını bilmiyor" dedi.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS: İSRAİL’İN EN HASSAS KIRILMA ALANI

“Türkiye'nin donanmasının gücüyle avantaj sağladığı Doğu Akdeniz” diyen yazar “Kıbrıs’ın İsrail’den satın aldığı Barak MX sistemini konuşlandırması sonrası Türkiye’nin tepkileri olumsuzdu.” yorumunda bulundu.

Gazze konvoylarıyla ilgili olarak ise 2010 Mavi Marmara’dan bu yana süren gerilimi hatırlatan şu cümle metinde yer aldı:

“Filo meselesi 2010’daki Mavi Marmara olaylarından bu yana İsrail-Türkiye ilişkilerini gölgeliyor.”

"ABD BİLE ERDOĞAN’A İHTİYAÇ DUYUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mısır'da kullandığı “O, ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda” sözleri de analizde yer aldı. Trump’ın Erdoğan’ı “Ortadoğu’daki sorunları çözebilecek ve savaşları sona erdirebilecek bir figür” olarak tanımlayan ifadeleri, Türkiye’nin bölgesel diplomatik etkisinin ulaştığı düzeyi yeniden gözler önüne serdi.

TEL AVİV’İ RAHATSIZ EDEN DÖRT BAŞLIK

Analizde, İsrail’in Ankara’ya yönelik kaygılarının dört temel başlıkta toplandığı ifade edildi. Bu başlıklar arasında Türkiye’nin Esad sonrası Suriye’de güçlenen varlığı, Gazze’deki muhtemel Türk askeri rolü, Doğu Akdeniz’de yükselen donanma kapasitesi ve Ankara’nın hızlanan askeri modernizasyonu yer aldı.

Yazar Lindenstrauss, Gazze dosyasına ilişkin değerlendirmesinde “Ankara'nın bakış açısına göre Hamas'ın Gazze'deki varlığı bir gereklilik” cümlesini kullandı. İsrail’in, Türkiye’nin Gazze’deki düzenlemede etkili bir aktör olmasına karşı çıktığı yazdı.

SURİYE VE ENERJİ HATTI: İSRAİL’İ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİRLER

Suriye sahasında Türkiye’nin etkisini inceleyen analizde, Ankara’nın Orta ve Güney Suriye’deki askeri varlığına dikkat çekildi. Türkiye’nin yeni ticaret ve enerji koridoru girişimlerinin “İsrail’i devre dışı bırakabileceği” değerlendirmesi öne çıktı.

Analizde ayrıca şu dikkat çekici cümle yer aldı:

"Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2.000 asker göndermeyi planladığı bildirildi."

ANKARA’NIN ASKERİ GÜCÜ İSRAİL’İ ZORLUYOR

Türkiye’nin askeri kapasitesindeki hızlı artışa ilişkin bölümde şu değerlendirmeler ön plana çıktı:

“İngiltere ile 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı, hava savunmada Çelik Kubbe hedefi, genişletilen sığınak düzenlemeleri ve Somali’de kurulması planlanan füze test tesisi gibi durumlar Ankara’nın kararlı ilerleyişinin bir göstergesi.”

Lindenstrauss ayrıca “Türkiye'nin vetosu, İsrail ve NATO arasındaki hayati iş birliğini engelliyor” ifadesini kullandı.

İSRAİL’DEN YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS ÇAĞRISI

Analizin sonunda, İsrail’in Türkiye konusundaki rahatsızlıkları paylaşan aktörlerle ilişkilere ağırlık vermesi gerektiği değerlendirmesi yer aldı. Lindenstrauss’un şu sözleri dikkat çekti:

"İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilişkilerini güçlendirmesi gerekir."

Uzman, Tel Aviv’in Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye’ye verilecek rolü dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirterek “İsrail’in Gazze’de inisiyatif almaya zorlanmasının temel sebeplerinden biri de Türkiye'nin Gazze'de geniş kapsamlı bir müdahale arayışıdır” sözlerine yer verdi.

MÜZEYYEN BIYIK

