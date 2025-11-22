Türkiye Gazetesi
Efsane sporcu Khabib Nurmagomedov, cemaate namaz kıldırdı
'Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu' unvanına sahip olan ve 2022 yılında kariyerini noktaladığını duyuran Khabib Nurmagomedov, cemaatin başında namaz kıldı. Emekli UFC sporcusunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 3 dk önce
UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, spor arenasından farklı olarak bir camide cemaate Cuma namazı kıldırdı.
- Nurmagomedov'un videosu sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
- UFC için dövüş sanatlarında tarihin en iyi isimlerinden biri olan Nurmagomedov, Müslüman kökenlidir.
Tarihin en iyi UFC (Ultimate Fighting Championship) dövüşçüleri arasında gösterilen Khabib Nurmagomedov, bu defa spor arenasında değil, bir camide kayda geçti.
Dağıstanlı Müslüman sporcunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündeme oturdu. Nurmagomedov'un cemaatin başında namaz kıldırdığı ana dair videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.
29-0'LIK SERİ
Hafif sıklet şampiyonu eski karma dövüş sanatları sporcusu Nurmagomedov, UFC kariyerini 29-0 gibi yenilgisiz bir rekorla tamamlamıştı.
ÖNERİLEN
DÜNYA
Macron'a ayetle cevap!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR