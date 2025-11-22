'Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu' unvanına sahip olan ve 2022 yılında kariyerini noktaladığını duyuran Khabib Nurmagomedov, cemaatin başında namaz kıldı. Emekli UFC sporcusunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tarihin en iyi UFC (Ultimate Fighting Championship) dövüşçüleri arasında gösterilen Khabib Nurmagomedov, bu defa spor arenasında değil, bir camide kayda geçti.

Khabib Nurmagomedov

Dağıstanlı Müslüman sporcunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündeme oturdu. Nurmagomedov'un cemaatin başında namaz kıldırdığı ana dair videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.

29-0'LIK SERİ

Hafif sıklet şampiyonu eski karma dövüş sanatları sporcusu Nurmagomedov, UFC kariyerini 29-0 gibi yenilgisiz bir rekorla tamamlamıştı.

GÖKHAN KARATAŞ

