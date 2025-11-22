BİM 28 Kasım aktüel kataloğu: Cuma indirimlerinde hangi ürünler var?
BİM Market Zinciri, her hafta olduğu gibi 28 Kasım 2025 Cuma günü için hazırladığı indirimli ürünler kataloğuyla yine büyük bir ilgi görüyor. Cuma günleri teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategoride fırsatlar sunan BİM aktüel, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.
BİM Market, 28 Ekim Cuma günü gelen aktüel ürünler kataloğuyla ev, mutfak ve kişisel bakım kategorilerinde geniş bir fırsat yelpazesi sunuyor.
Kurabiyelik setlerinden Borcam tepsilerine kadar mutfak gereçleri; Polosmart saç şekillendiricilerden Dagi tekstil ürünlerine kadar birçok tamamlayıcı ürün raflarda yerini aldı.
28 KASIM CUMA İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?
Polosmart 5in1 hava üflemeli saç şekillendirici 1,490 TL
Polosmart oje kurutucu 199 TL
Polosmart manikür pedikür seti 249 TL
Polosmart şarjlı topuk törpüsü 279 TL
Polosmart kaş düzeltme cihazı 179 TL
Polosmart siyah nokta temizleyici 249 TL
Polosmartmanikür pedikür seti 249 TL
Polosmart makyaj fırçası temizleme cihazı 349 TL
Polosmart led ışıklı cımbız 99 TL
Polosmart led ışıklı ayna 225 TL
Polosmart ağız duşu 549 TL
Polosmart 4in1 lady shaver vücut bakım cihazı 499 TL
Polosmart saç düzleştirici 399 TL
Polosmart saç şekillendirici 399 TL
Polosmart saç düzleştirici 899 TL
Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,750 TL
Polosmart diş fırçası 349 TL
Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 549 TL
Polosmart vücut bakım seti 399 TL
Polosmart mini düzleştirici tarak 449 TL
Polosmart erkek kişisel bakım seti 149 TL
Polosmart saç sakal düzeltme makinesi 299 TL
Polosmart şarjlı diş fırçası 349 TL
28 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Thomson 55' 4k ultra hd google tv 19,990 TL
Casper via m40 cep telefonu 6,490 TL
Kumtel mikrodalga fırın 2,490 TL
Arnica tesla plus toz torbasız süpürge 5,490 TL
Keysmart semaver 1,950 TL
Keysmart halı yıkama makinesi 3,790 TL
Kumtel inox grill tost makinesi 1,990 TL
Keysmart peronal blender 999 TL
Altus mini ütü 790 TL
Prolone figürlü bluetooth kulaklık 549 TL
Keysmart dikey süpürge 1,090 TL
Arnica solara şarjlı dikey süpürge 5,990 TL
Imex lcd yazı tahtası 199 TL
Maket ve araç oyun seti 399 TL
Oyuncak iş araçları 139 TL
Büyük teker renkli araba 219 TL
Think link eşleştirme oyunu 209 TL
Oyuncak ocak seti 375 TL
Pelüş minderde uyuyan hayvanlar 249 TL
Sürpriz paket 55 TL
Eğitici ahizeli telefon sesli pilli, sesli, İngilizce eğitici 299 TL
Mini figürler farklı çeşitlerde 69 TL
Hot Wheels akrobasi pisti yarış seti 349 TL
Oyuncak güzellik çantası 159 TL
Oyuncak araçlar 119 TL
Gokidy sürtmeli ambulans arabası 399 TL
Gokidy parmak ısıran hipo oyunu 249 TL
Gokidy aksesuarlı pet bakım seti 99 TL
Gokidy oyuncak bebek 239 TL
Gokidy blok hayvanlar 199 TL
Gokidy Boru blok oyuncak 175 TL
Articolo renkli ambalaj lastiği 35 TL