BİM Market Zinciri, her hafta olduğu gibi 28 Kasım 2025 Cuma günü için hazırladığı indirimli ürünler kataloğuyla yine büyük bir ilgi görüyor. Cuma günleri teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategoride fırsatlar sunan BİM aktüel, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

BİM Market, 28 Ekim Cuma günü gelen aktüel ürünler kataloğuyla ev, mutfak ve kişisel bakım kategorilerinde geniş bir fırsat yelpazesi sunuyor.

Kurabiyelik setlerinden Borcam tepsilerine kadar mutfak gereçleri; Polosmart saç şekillendiricilerden Dagi tekstil ürünlerine kadar birçok tamamlayıcı ürün raflarda yerini aldı.

BİM 28 Kasım Cuma aktüel kataloğu: Cuma indirimlerinde hangi ürünler var?

Polosmart 5in1 hava üflemeli saç şekillendirici 1,490 TL

Polosmart oje kurutucu 199 TL

Polosmart manikür pedikür seti 249 TL

Polosmart şarjlı topuk törpüsü 279 TL

Polosmart kaş düzeltme cihazı 179 TL

Polosmart siyah nokta temizleyici 249 TL

Polosmartmanikür pedikür seti 249 TL

Polosmart makyaj fırçası temizleme cihazı 349 TL

Polosmart led ışıklı cımbız 99 TL

Polosmart led ışıklı ayna 225 TL

Polosmart ağız duşu 549 TL

Polosmart 4in1 lady shaver vücut bakım cihazı 499 TL

Polosmart saç düzleştirici 399 TL

Polosmart saç şekillendirici 399 TL

Polosmart saç düzleştirici 899 TL

Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,750 TL

Polosmart diş fırçası 349 TL

Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 549 TL

Polosmart vücut bakım seti 399 TL

Polosmart mini düzleştirici tarak 449 TL

Polosmart erkek kişisel bakım seti 149 TL

Polosmart saç sakal düzeltme makinesi 299 TL

Polosmart şarjlı diş fırçası 349 TL

Thomson 55' 4k ultra hd google tv 19,990 TL

Casper via m40 cep telefonu 6,490 TL

Kumtel mikrodalga fırın 2,490 TL

Arnica tesla plus toz torbasız süpürge 5,490 TL

Keysmart semaver 1,950 TL

Keysmart halı yıkama makinesi 3,790 TL

Kumtel inox grill tost makinesi 1,990 TL

Keysmart peronal blender 999 TL

Altus mini ütü 790 TL

Prolone figürlü bluetooth kulaklık 549 TL

Keysmart dikey süpürge 1,090 TL

Arnica solara şarjlı dikey süpürge 5,990 TL

Imex lcd yazı tahtası 199 TL

Maket ve araç oyun seti 399 TL

Oyuncak iş araçları 139 TL

Büyük teker renkli araba 219 TL

Think link eşleştirme oyunu 209 TL

Oyuncak ocak seti 375 TL

Pelüş minderde uyuyan hayvanlar 249 TL

Sürpriz paket 55 TL

Eğitici ahizeli telefon sesli pilli, sesli, İngilizce eğitici 299 TL

Mini figürler farklı çeşitlerde 69 TL

Hot Wheels akrobasi pisti yarış seti 349 TL

Oyuncak güzellik çantası 159 TL

Oyuncak araçlar 119 TL

Gokidy sürtmeli ambulans arabası 399 TL

Gokidy parmak ısıran hipo oyunu 249 TL

Gokidy aksesuarlı pet bakım seti 99 TL

Gokidy oyuncak bebek 239 TL

Gokidy blok hayvanlar 199 TL

Gokidy Boru blok oyuncak 175 TL

Articolo renkli ambalaj lastiği 35 TL

