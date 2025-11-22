Avustralya, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Facebook, Instagram, TikTok ve diğer platformlar, hesapları devre dışı bırakmazsa 50 milyon dolara kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.

Avustralya, sosyal medyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ülke genelindeki tüm teknoloji platformları, 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altındaki kullanıcıların hesaplarını kapatacak ve yeni hesap açmalarını engelleyecek önlemler geliştiriyor.

Avustralya hükümetine bağlı, internet ortamındaki kullanıcıların güvenliğine ilişkin çalışmalar yürüten eSafety Komiserliği, platformların 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını engellemek için "makul adımlar attığına" ikna olmazsa, platformlara yaklaşık 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor! Hesap açan platformlara dev ceza yolda

YASAK KAPSAMINDA OLMAYAN UYGULAMALAR

Yasa kapsamında 16 yaşından küçük kullanıcıların erişimine kapatılacak uygulamalar arasında Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformları yer alıyor.

Çocukların kullanımı için özel olarak düzenlenen YouTube Kids ve eğitim faaliyetlerinde kullanılan Google Classroom uygulaması ile LinkedIn gibi iş platformlarının ise bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

LİSTEYE YENİ UYGULAMALAR EKLENEBİLİR

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yasağa tabi tutulabilecek platformlarda değişiklikler meydana gelebileceği ve yeni platformların da bu listeye dahil edilebileceği aktarıldı.

Avustralya’da yeterince büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu düşünülen hizmetlerin, kendi değerlendirmelerini yapmaları ve eSafety’den açıklama istemeleri istenebilecek ve böylece zaman içinde liste genişletilebilecek.

KULLANICILAR NE YAPACAK?

Facebook ve Instagram, gençlere tüm fotoğraf ve mesajlarını indirip hesaplarını 16 yaşına gelene kadar askıya almanın yanı sıra hesaplarını tamamen silme seçeneğini de sunuyor. TikTok ise kullanıcılara hesaplarını devre dışı bırakma veya silme seçeneği sunacağını ve mevcut içeriklerini arşivleyebileceklerini açıkladı.

Snapchat de geçtiğimiz ay Avustralya Senatosu’nun soruşturmasına verdiği cevapta, kullanıcıların fotoğraf ve mesajlarını indirebileceğini, hesapların ise kullanıcı 16 yaşını doldurduğunu kanıtlayana kadar devre dışı bırakılıp kilitleneceğini belirtti.

Şirket, çocukların 16 yaşına geldiklerinde tekrar etkinleştirebilmeleri için bir "dondurulmuş hesap" özelliği geliştirdiklerini de açıkladı. Snapchat, bu düzenlemenin Avustralya’da 13 ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 440 bin kullanıcıyı etkileyeceğini açıkladı.

Diğer platformlar ise genç kullanıcı hesaplarıyla ilgili hangi adımları atacaklarına ilişkin henüz bir açıklama yayımlamadı.

YouTube, yasak kararına tepki göstererek yüksek mahkemeye başvuruda bulunacağını açıklasa da henüz bu yönde bir adım atmadı. Şirket ayrıca, yasağa uyup uymayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

