Rennes Teknik Direktörü Habib Beye, Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayıracağı konuşulan Polonyalı futbolcu Sebaistan Szymanski'nin transfer listelerinde yer aldığı iddiasına cevap verdi.

Rennes'in, Fenerbahçe forması giyen Sebaistan Szymanski ile ilgilendiği ve Fransız kulübünün transfer için teklif yapabileceği öne sürülmüştü. Ligue 1 ekibinin teknik direktörü Habib Beye, söz konusu iddiaya açıklık getirdi.

Sebaistan Szymanski

"ORTA SAHA İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ"

Sporx'te yer alan habere göre; Beye, Polonyalı futbolcuyla ilgili soruya, "Hayır, ben hiçbir şeyi doğrulamıyorum. Tüm profiller üzerinde sakin adımlarla ilerlemeliyiz. Kimlerle ilgilendiğimizi biliyoruz ama orta saha konusunda acele etmeyeceğiz çünkü işin mantıklı olması gerekiyor. Kolektif anlamda bir üst seviyeye çıkmamızı sağlayacak oyuncuyu bulmamız lazım. Eğer bulamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz. Her iki yönde de çok şey olabilir, gerekeni yapacağız" cevabını verdi.

25 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, dahada kaldığı 1089 dakikada 2 gol attı ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

