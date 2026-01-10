Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılar 89-73'lük skorla Beşiktaş'a tam 16 sayı fark atarak yendi. Beşiktaş üst üste 2'nci yenilgisini alırken, Galatasaray ligdeki 8'inci galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, karşılaşmayı 89-73'lük skorla kazandı. Lige 13'te 13 yaparak güçlü başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybederek ilk yenilgisini almış oldu. Siyah-beyazlı ekip bu hafta da bir diğer derbide Galatasaray'a 16 sayılık farkla mağlup oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen yeni başantrenör Gianmarco Pocezzo ile beraber ilk maçına çıkan Galatasaray ise ligdeki galibiyet sayısını 8' e çıkardı.

Galatasaray, karşılaşmayı 89-73'lük skorla kazandı

FREDDIE GILLEPSIE VE ERRICK MCCOLLUM'DAN 13'ER SAYI

Ev sahibi Galatasaray'da Freddie Gillepsie ve Errick McCollum 13'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Fabian White ve James Palmer 12'şer sayıyla galibiyette büyük katkı sağladılar.

Beşiktaş'ta ise Devon Dotson 13 sayı 2 ribaund ile takımda en fazla skora katkıda bulunan isim oldu. Dotson'u Ismael Kamagate ve Jonah Mathews 11'er sayıyla takip etti.

Beşiktaş'ta ise Devon Dotson 13 sayı 2 ribaund ile takımda en fazla skora katkıda bulunan isim

Galatasaray MCT Technic: Robinson 11, Can Korkmaz 11, Palmer 12, Gillespie 13, White 12, McCollum 13, Meeks 10, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi, Muhsin Yaşar 5

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 8, Anthony Brown 5, Vitto Brown 6, Zizic 8, Dotson 13, Kamagate 11, Yiğit Arslan 10, Lemar 1

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmayı salonda takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası