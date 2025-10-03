Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Yerlikaya'dan emniyet atamaları ile ilgili açıklama

Bakan Yerlikaya'dan emniyet atamaları ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet atamaları ile ilgili paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2. şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet atamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi’ne geçildiğini hatırlatan Yerlikaya, standart kadro çalışmasının yıl sonunda tamamlanacağını ve 2. şark konusu ile ilgili değerlendirmenin kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. 

İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi’ne geçilmiştir.

Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2. şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. 

Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz!"

