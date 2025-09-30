Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin suçlularla amansız mücadelesi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum: Bizden kaçamayacaksınız.

Kırmızı bültenle aradığımız 9 suçluyu, Gürcistan (3), Almanya (2), Birleşik Arap Emirlikleri (2), İsviçre ve Hırvatistan’dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs Gürcistan’da,

 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs Gürcistan’da,

'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs Gürcistan’da,

'Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs Almanya’da,

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı - 1. Resim

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya’da,

'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri’nde,

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde,

'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İsviçre’de,

'Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs Hırvatistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

