Son 9 ayda kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı

8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'de yaşanan ekonomik toparlanma ile ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü dönüşü hız kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dönüşlere dair bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı" dedi.

"HÜZÜN VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORLAR"

Yerlikaya'nın paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı: