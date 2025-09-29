Son 9 ayda kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2016 yılından bu yana 1 milyon 249 binden fazla kişinin gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü, bu dönüşlerden 509 bin 387'sinin ise 8 Aralık 2024'ten sonra gerçekleştiğini açıkladı.
8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'de yaşanan ekonomik toparlanma ile ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü dönüşü hız kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı" dedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dönüşlere dair bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı" dedi.
"HÜZÜN VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORLAR"
Yerlikaya'nın paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı:
8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.
Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.
Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."