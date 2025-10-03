Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

30 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
30 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 30 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını, 64’ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu, finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre, son iki haftada Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat gibi 30 ilde FETÖ’ye yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

61 TUTUKLAMA VAR

Düzenlenen operasyonlar sonucu 91 şüpheli yakalandı, 64’ü tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

ÖRGÜTE FİNANS SAĞLAMIŞLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
