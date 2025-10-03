30 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre, son iki haftada Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat gibi 30 ilde FETÖ’ye yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

61 TUTUKLAMA VAR

Düzenlenen operasyonlar sonucu 91 şüpheli yakalandı, 64’ü tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

ÖRGÜTE FİNANS SAĞLAMIŞLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.