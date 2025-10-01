Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı dördüncü ihale sonrası satıldı! Yeni sahibi açıklanmadı

FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı dördüncü ihale sonrası satıldı! Yeni sahibi açıklanmadı

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan ve çıkarıldığı üç ihale boyunca satışı gerçekleşmeyen 'Beyaz Köşk', dördüncü ihalede 1 milyar 116 milyon TL bedelle satıldı. Yapılan açıklamada köşkün yeni sahibinin belirtilmemesi dikkat çekti.

FETÖ'nün finans sorumlusu olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan firari Akın İpek'a ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimli ihale ile satıldı. 

Daha önce yapılan üç ihalede Beyaz Köşk'e alıcı çıkmamıştı. TMSF tarafından KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin detaylara yer verildi.

Köşkün yeni sahibinin kim olduğu paylaşılmayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1 MİLYAR 116 MİLYON TL'YE SATILDI

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."

