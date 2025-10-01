FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı dördüncü ihale sonrası satıldı! Yeni sahibi açıklanmadı

FETÖ'nün finans sorumlusu olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan firari Akın İpek'a ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimli ihale ile satıldı.

Daha önce yapılan üç ihalede Beyaz Köşk'e alıcı çıkmamıştı. TMSF tarafından KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin detaylara yer verildi.

Köşkün yeni sahibinin kim olduğu paylaşılmayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: