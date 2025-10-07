Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
‘Köln’ün babası’ havalimanında yakalandı! Çete lideri Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı

‘Köln’ün babası’ lakabı ile nam salan suç örgütü liderleri Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

"Cehennem Melekleri" adlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

‘Köln’ün babası’ olarak tanınan 53 yaşındaki Necati Coşkun Arabacı'nın İnterpol tarafından da suç örgütü ilen edilen "Cehennem Melekleri" adlı çete üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Arabacı geçtiğimiz ay Slovakya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Gözaltın merkezindeki karesi sosyal medyada hızla yayılmıştı... 

SÜNNET DÜĞÜNDE TAKTIĞI TAKILAR OLAY OLMUŞTU!

Almanya doğumlu Necati Arabacı, organize suç dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Daha önce Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde taktığı takılar nedeniyle gündeme gelmiş, Kaplan çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

