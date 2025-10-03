Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 'haraç' ve 'yağma' suçlaması: 12 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Beyoğlu’nda, oyuncu Ufuk Bayraktar’ın bir esnaftan haraç talep etmek amacıyla dükkanı basıp yumruk attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Bayraktar hakkında “İşyerinde Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yağma” suçundan 7,5 ile 12 yıl arasında hapis cezası talep edildi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'HARAÇ TALEBİYLE İŞLETMEYİ BASTI' İDDİASI

Beyoğlu’nda bir restorandan haraç talep ettiği iddiasıyla ağustos ayında gözaltına alınan 43 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar, arkadaşı Volkan Akbaş ile birlikte işletmeyi basıp iş yeri sahibi ile çalışanı darp etmekle suçlanmıştı.

Yapılan incelemelerde, Bayraktar’ın birkaç kişiyle 8 Temmuz tarihinde iş yerine giderek, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” şeklinde tehditlerde bulunduğu ileri sürülmüştü.

BAYRAKTAR VE ARKADAŞI İŞLETMEYE İKİNCİ KEZ GİTMİŞ

İşletme sahibi parayı vermeyince, Bayraktar ve arkadaşı Akbaş tekrar işletmeye giderek bu kez 10 bin lira haraç talep ettiği öne sürülmüştü. İş yeri sahibine baskı uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları iddia edilen ikili, görüşmenin ardından dışarı çıkıp iş yeri sahibiyle tartışmaya devam etmişti.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Sulh Ceza Hakimliği, Bayraktar ve Akbaş’ın yurtdışı çıkış yasağı konulması ve karakola düzenli imza verme şartıyla adli kontrol altında serbest bırakılmasına karar vermişti.

DAHA ÖNCE 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

2018 yılında ruhsatsız silah kullanmak ve karıştığı bir kavga nedeniyle uzun süren davanın sonunda 6 ay hapis cezası alan Bayraktar, 2020’de ise şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve başka bir gence palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kariyerinde birçok projede rol alan Bayraktar, özellikle 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynayarak tanınmıştı.