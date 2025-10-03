Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Şarkıcı Mabel Matiz'e 'müstehcenlik' davası: İstenen ceza belli oldu

Şarkıcı Mabel Matiz'e 'müstehcenlik' davası: İstenen ceza belli oldu

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Karaca, sahne adıyla Mabel Matiz hakkında, 'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve yaş sınırı uygulanmadan yayınlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, çocuklar açısından risk oluşturduğu öne sürülen şarkı nedeniyle Matiz'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mabel Matiz’in "Perperişan" adlı şarkısının sözlerinde müstehcen unsurlar bulunduğu ve yaş sınırlaması uygulanmadığı için çocuklar açısından risk oluşturduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şarkıcının 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca’ya ait olan ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

KAMU DÜZENİ VE ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Şarkıcı Mabel Matiz'e 'müstehcenlik' davası: İstenen ceza belli oldu - 1. Resim

SAVUNMASI YETERSİZ BULUNDU

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

