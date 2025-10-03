Ayşe Barım’a yeniden tutuklama: İşte yakalama kararının gerekçesi…

Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğuna dair iddialar çerçevesinde yürütülen davada, mahkeme sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti. Bir gün sonra serbest bırakılan Ayşe Barım’ın adli kontrolle tahliyesine savcılık itiraz etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Barım hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

SAĞLIK RAPORU: CEZAEVİNDE KALMASINDA ENGEL DEĞİL

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; o kararın gerekçesinde suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suç olmasını gerekçe gösteren mahkeme bunun yanı sıra her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporunu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirtti.

KARARI İSTANBUL 27. AĞIR CEZA MAHKEMESİ VERECEK

Ayşe Barım, adliyeye geldiğinde karar, asıl yargılandığı mahkeme değil yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilecek.

TEDAVİSİ POLİS GÖZETİMİNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tahliye olduktan sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ayşe Barım'ın tedavisi, hastanede polis gözetiminde devam ediyor.