Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ayşe Barım’a yeniden tutuklama: İşte yakalama kararının gerekçesi…

Ayşe Barım’a yeniden tutuklama: İşte yakalama kararının gerekçesi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada tutuklu yargılanıp 248 gün sonra tahliye edilen menajer Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı çıkmıştı. Bu karara bağlı yakalama emrinin gerekçesi ortaya çıktı.

Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğuna dair iddialar çerçevesinde yürütülen davada, mahkeme sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti. Bir gün sonra serbest bırakılan Ayşe Barım’ın adli kontrolle tahliyesine savcılık itiraz etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Barım hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

SAĞLIK RAPORU: CEZAEVİNDE KALMASINDA ENGEL DEĞİL

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; o kararın gerekçesinde suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suç olmasını gerekçe gösteren mahkeme bunun yanı sıra her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporunu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirtti.

Ayşe Barım’a yeniden tutuklama: İşte yakalama kararının gerekçesi… - 1. Resim

KARARI İSTANBUL 27. AĞIR CEZA MAHKEMESİ VERECEK

Ayşe Barım, adliyeye geldiğinde karar, asıl yargılandığı mahkeme değil yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilecek.

TEDAVİSİ POLİS GÖZETİMİNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tahliye olduktan sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ayşe Barım'ın tedavisi, hastanede polis gözetiminde devam ediyor.

Ayşe Barım’a yeniden tutuklama: İşte yakalama kararının gerekçesi… - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eylül enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor? Dikkatler, 23 Ekim’deki faiz kararında…Şair Yıldırım Tecimer “Hayat Ortaya Karışık” adlı ilk şiir kitabını yayımladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Güllü’yü o öldürdü” deniyordu… Hedefteki menajer Çiğdem Deniz Emir ilk kez konuştu - MagazinHedefteki isim ilk kez konuştuBarış Murat Yağcı’nın annesi Arzu Ernak’ın ölüm nedeni belli oldu! Mezarlık paylaşımı yürek burktu - MagazinBarış Murat Yağcı’nın annesi Arzu Ernak’ın ölüm nedeni belli oldu! Mezarlık paylaşımı yürek burktuCanlı yayında deprem paniği: Nur Viral’in sözleri kameralara yansıdı - MagazinCanlı yayında deprem paniği: Nur Viral’in sözleri kameralara yansıdıSosyal medyada başladı, mahkemede bitiyor! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanma yolunda - MagazinSosyal medyada başladı, mahkemede bitiyor! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanma yolunda248 gün sonra tahliye edilen Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı - Magazin248 gün sonra tahliye edilen Ayşe Barım hastaneye kaldırıldıGüllü’nün ölümünde düğümü çözecek 7 ayrıntı! Olay cinayet masasına taşındı - MagazinCinayet masası devrede! İşte düğümü çözecek 7 ayrıntı...
Sonraki Haber Yükleniyor...