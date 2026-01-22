Antalya’da polisin art arda operasyonları sonrası sokaklardan çekilen uyuşturucu satıcılarının ve bağımlıların Zeytinköy Mezarlığı’nı mesken tuttuğu iddia edildi. Mezarların kazılarak uyuşturucu saklandığını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterirken, mahalle muhtarlığı mezarlığa güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Antalya’da polisin torbacı ve madde bağımlılarına yönelik art arda yaptığı operasyonlar sonrası sokaklarda barınamayan satıcı ve kullanıcılar Zeytinköy Mezarlığı’nı mesken tuttu. Mezarlıkta cenazesi dahi bulunmayan satıcılar kabirleri kazarak buralara uyuşturucu ve yasaklı madde saklamaya, bağımlılara satış yapmaya başladı.

Torbacılar, mezarlardaki çiçekleri söküp uyuşturucu saklamış.

MEZARLIĞA ALARMLI KAMERA SİSTEMİ KURDULAR

Uyuşturucu satıcılarının geçtiğimiz aylarda vefat eden babasının mezarına yasaklı madde sakladığını söyleyen Hülya Çakıroğlu ise “Buradaki çiçekleri sökmüşler uyuşturucu koymuşlar. Biz her cuma ziyarete geliyoruz. Kaç gün durdu bilmiyorum” derken ziyaretçi gibi gelip mezarları kazarak uyuşturucu saklayan ve kullananların önüne geçmek isteyen mahalle muhtarı vatandaşların da desteğiyle mezarlığa hareketli, gece görüş özellikli, yüz tanıma sistemli ve alarmlı kamera sistemi kurdu.

Muhtarı Kemal Genbeş zaman zaman ölüm tehditleri aldığını söyleyerek Zeytinköy’e gelerek ‘Antalya’nın en tehlikesi mahallesi’ ve ‘Uyuşturucunun merkezi’ gibi başlıklarla çektikleri videoları paylaşan fenomenlere tepki gösterdi.

