Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan ve yaklaşık 5 saatte söndürülen yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbir amaçlı boşalttı. Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arasöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 75 orman işçisi, 10 muhafaza memuru, 6 teknik personelin yoğun müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve seralara sıçramadan söndürüldü. Alevler nedeniyle 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Antalya'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı

Yangın sırasında Jandarma tarafından tedbiren evden tahliye edilen Veli Büyükdeligöz (83) gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam yukarıdan dumanı gördük. Yangının olduğunu fark ettik. Hemen emniyet birimini arayarak yetkililere haber verdik. Hemen gelerek bizi aşağıda tanıdık birilerinin evine götürdüler. Evi boşaltın dediler. Ben 83 yaşında bir insan evi ne kadar zamanda boşaltır. Yanarsa yansın dedim. Ben daha önce evin etrafını temizlemiştim. Gelen ekiplerin müdahalesi ile söndürüleceğini bildiğim için çok sıkıntım olmadı. Ben jandarmayı gördüğüm zaman vücuduma bir şey olur. Acemi olarak askerliğimi orada bitirdim. Ben devamlı acemi yetiştirdim. Ben çavuştum. Jandarmaları seviyorum. Jandarma hizmet yapar. Hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası