Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında verilen karar, savcılığın itirazı üzerine yeniden değerlendirildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.
