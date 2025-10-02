248 gün sonra tahliye edilen Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 248 gün tutuklu kalan ve tahliyesinin ardından ev hapsine alınan menajer Ayşe Barım, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden çıktıktan sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

AYŞE BARIM TAHLİYE EDİLDİ

Menajer Ayşe Barım dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Barım’ın avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme açıkladığı ara kararda, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetti.

Tahliye kararın ardından Barım, bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi'nden çıktı. Barım'ı karşılayan gazeteciler, onu evine bıraktı.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Ancak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti ve dosyayı üst mahkemeye sevk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım’ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.