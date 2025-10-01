Ayşe Barım cezaevinden tahliye oldu, ailesi akaryakıt istasyonundan aldı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

AİLESİ CEZAEVİ ÇIKIŞINA GELEMEDİ

Menajer Barım 248 günün ardından cezaevinden tahliye oldu. Cezaevinden çıkış saati bilinmediği için ailesinden kimsenin gelmemesi üzerine Barım, gazeteciler tarafından bir akaryakıt istasyonuna bırakıldı.

YAKINLARI TARAFINDAN AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINDI

Yakınları tarafından akaryakıt istasyonundan alınan Ayşe Barım'ın son hali oldukça solgun ve bitkin bulundu. İlk röportajını arabada, TV8 ve Gazete Magazin muhabirlerine veren Barım, "Ailemden önce siz yakaladınız beni." ifadelerini kullandı.

"32 KİLO VERDİM"

Menajer Barım, "Sağlığım son 3-4 ayda baya kötüydü. 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum, çok zor günler geçirdik. Ve sonunda çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki. Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim." açıklamasında bulundu.