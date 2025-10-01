Ayşe Barım’ın Gezi davasında ünlüler tanık kürsüsünde! Tek tek ifade verdiler

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulundu.

"BARIM HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİM YOKTUR"

Duruşmada Ayşe Barım hakkında ihbarda bulunan Sedat Gül, SEGBİS sistemiyle bağlanarak tanık olarak dinlendi. Gül, "Ben sosyal medyadan gördüğüm şeyleri gözüme çarpanları bir ihbar olarak sundum. Ayşe Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Gezi Parkı'na katılmadım" şeklinde konuştu.

HÜMEYRA: AYŞE’Yİ GEZİ PARKINDA GÖRMEDİM

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanatçı Hümeyra, "Benim bildiğim Ayşe apolitik bir insandır. Riske atmaz böyle şeyleri. Ayrıca geziye gittim ama kendim gittim. Ben kendi inisiyatifimle 2 sefer gittim geziye. Gittiğimde görmedim" dedi.

BERGÜZAR KOREL: GİTMEM İÇİN BENİ YÖNLENDİRMEDİ

Tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben eşimle birlikte kendim gittim. Hiçbir yönlendirmesi olmadı. Sosyal medya paylaşımlarım hakkında da bir yönlendirmede bulunmadı. Gezi Parkı'na katıldığımda Ayşe Barım'ı orada görmedim. Bu ifadeyle Ayşe Barım'ı korumayı amaçlamıyorum" ifadelerini kullandı.

CEYDA DÜVENCİ: BENİM SADECE MENAJERİM DEĞİL DOSTUM

Oyuncu Ceyda Düvenci ise, "Gezi Parkı'na 3 gün katıldım. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendi inisiyatifimle katıldım. Katıldığımda onu görmedim. Asla hiçbir zorlama olmadı. Ayşe benim sadece menajerim değil dostum. Onunla hep çok konuşurum. Telefon görüşmelerimizin sıklığı bundan dolayıdır. Bazı dönemlerde görüşmelerimizin sıklığı zor bir dönemimde olmam olabilir, yeni bir proje için olabilir. Benim hangi projede olacağıma Ayşe Barım karar vermez ben karar veririm. Bu ilişkide patron oyuncudur" ifadelerini kullandı.

HALİT ERGENÇ: GEZİ’YE KATILMAMDA BİR ETKİSİ OLMADI

Oyuncu Halit Ergenç ise, "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına katılmamda bir etkisi olmadı. Ayşe Barım ile orada karşılaştık. Ayşe Barım ile 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında böyle bir yönlendirmesi olmadı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gitmem konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi. Biz görüşme için Ankara'dan bir liste geldiğini öğrendik. Davete icabet ettik. Ayşe Barım benim konuşmalarımı yönlendirmedi. Gezi Parkı'nda okuduğum metnin okunması konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi, talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nda okuduğum metni kimin hazırladığını ve bana kimin verdiğini bilmiyorum. Üzerinden çok zaman geçti" dedi.

MEHMET GÜNSÜR: BENİ YÖNLENDİRMEDİ

Oyuncu Mehmet Günsür, "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'na gitmem konusunda herhangi bir yönlendirmesi olmadı. Ben 2 ya da 3 sefer katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım ile çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

NEJAT İŞLER: BENİ YÖNETEBİLECEĞİ BİR GÜÇ YOK

Oyuncu Nejat İşler, "Ayşe Barım beni Gezi Parkı olaylarına katılmam için yönlendirmedi. Gezi olaylarına 2-3 sefer katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım ile çalışıyorum. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim. Bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı oraya gittim. Sosyal medya hesabım vardı kapattı Elon Musk. Sosyal medya içeriklerimi kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez. Ayşe Barım'ın beni yönetebileceği bir güç yok" şeklinde konuştu.

SELMA ERGEÇ: KENDİ İRADEMLE KATILDIM

Oyuncu Selma Ergeç ise, "Gezi Parkı olaylarına 4-5 kez katıldım. Ayşe Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı. Kendi irademle katıldım. Ayşe Barım'ı bir kez gördüm orada. Telefon görüşmelerimizin sebebi işle ilgilidir. Ayşe Barım beni tabi ki bir şiddet olaylarına yönlendirmedi" dedi.

ŞÜKRAN OVALI: BENİ YÖNLENDİRMEDİ, ŞİFRELERİM BENDE

Oyuncu Şükran Ovalı, "Gezi Parkı'na 1 ya da 2 defa gittim. Ayşe Barım'ın herhangi bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile 2011 yılından beri çalışıyorum. Ben Gezi Parkı'na tek başıma gittim. Ayşe Barım'ın sosyal medya hesabımı yönlendirmesi gibi bir durum olmadı. Şifrelerim hep bendedir" ifadelerini kullandı.

ZAFER ALGÖZ: ASLA BÖYLE BİR İLİŞKİMİZ OLMADI

Tanık Zafer Algöz ise, "3 defa hür irademle Gezi Parkı'na gittim. Ayşe Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı. Kendisiyle orada karşılaşmadım. Benim 30 yıllık arkadaşım Ayşe. O dönemde herhangi bir söylemi olmadı Gezi Parkı'na ilişkin. Ayşe Barım apolitiktir. Asla böyle bir ilişkimiz olmadı" dedi.

ENVER AYSEVER: OYUNCULAR ÜZERİNDE TAHAKKÜM KURMADI

Gazeteci Enver Aysever ise, "Ben davayla nasıl ilişkilendirildim bilmiyorum. Ayşe Barım'ın başarılı bir isim olduğunu biliyorum. Oyuncular üzerinde bir tahakküm kurduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

AYŞE BARIM SAVUNMA YAPTI: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Söz verilen tutuklu sanık Ayşe Barım, "Ben ilk duruşmada savunmamı yaptım. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Tanık olarak bile yer almadım. Ben ne yaptım diye sorguluyorum kendi kendime. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişiğim yok. Çaresizim biraz da ve zorlanıyorum. Tek başıma bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum. Bu sevkler sırasında bile panik ataklar geçiriyorum. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bilim ve sağlık kuruluna girdim. Bütün her şeyim var dosyada zaten. Adli Tıp Kurumu'nun neden beni tetkik için yeni bir yere sevk ettiğini anlamıyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor. Neden özgürlüğümden ve yaşam hakkımdan yasaklanıyorum. Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi istiyorum" dedi.