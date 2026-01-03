Gençlerde kalp krizi her zaman göğüs ağrısıyla başlamıyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Mert Aker, nefes darlığı, çene veya sırt ağrısı, çarpıntı ve soğuk terleme gibi belirtilere karşı uyarıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Genç yaşta kalp krizi vakalarında göreceli bir artış olduğuna dikkati çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mert Aker, egzersiz sırasında ortaya çıkan işaretlere karşı uyanık olmak gerektiğini söyledi.

Kalp krizinin her zaman göğüs ağrısıyla ortaya çıkmadığına değinen Uzm. Dr. Aker, özellikle gençlerde farklı belirtilerin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Egzersizle ortaya çıkan nefes darlığı, eforla artan sırt ya da çene ağrısı, açlık, uzun süre ayakta kalma veya stresle açıklanamayan bayılma ataklarıyla istirahat hâlindeyken görülen çarpıntı ve soğuk terleme, kalp krizi açısından uyarıcı olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

