Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda aday ülke statüsüyle hazırladığı Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı çalışmaları kapsamında, KİT’ler konusunda atılacak adımlar belirlendi. Avrupa Komisyonuna sunulacak taslağa göre performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak KİT yönetim kurullarının hesap verebilirliğinin artırılması planlanıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurunun alınmasından sonra Avrupa Komisyonuna iletilmesi planlanan taslakta, önümüzdeki süreçte Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle (KİT) ilgili gündeme getirilecek yapısal reformlara yer verildi.

Taslakta, Türkiye’de 21 KİT’in faaliyet gösterdiği, 1984 yılında yürürlüğe giren mevcut KİT mevzuatının, dönemin ihtiyaçları çerçevesinde KİT’lerin ortaklık haklarının ilgili kamu idareleri arasında dağıtıldığı, bu teşebbüslerin faaliyetleri ve organizasyon yapısına ilişkin temel unsurları içeren kapsamlı bir mevzuat olduğu hatırlatıldı.

Taslakta, zaman içerisinde hem kamu hem de özel sektörde önemli dönüşümlerin yaşandığı belirtilerek “Uzun yıllar önce kurulmuş ve ulusal ekonomi içerisinde önemli bir yere sahip olan KİT’lerin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak, iç kontrol sistemlerinin kurulması ve bağımsız denetime tabi tutulmaları gibi uluslararası iyi uygulamalarla uyumlu önemli adımlar atılmıştır” denildi.

YENİ YAPISAL ADIMLAR

Avrupa Komisyonuna sunulacak taslakta önümüzdeki süreçte KİT’lerin ticari hayatın gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak için yeni bazı düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, KİT’lerin operasyonlarında etkinlik ve verimliliği önceliklendirerek kamu maliyesi üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir yük veya risk oluşturmalarının engelleneceği ifade edildi.

Taslağa göre, kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve KİT yönetim kurullarını daha profesyonel hâle getirmek amacıyla kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmeleri ve KİT yönetim kurullarının hesap verebilirliğinin artırılması, faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbiriyle etkileşim içinde olan kamu işletmeleri arasında koordinasyonu sağlayacak mekanizmaların kurulması planlanıyor. Bu sayede, KİT’lerin yalnızca yurt içinde değil, uluslararası platformlarda da rekabet güçlerini artırmaları ve uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkı sağlamaları hedefleniyor.

