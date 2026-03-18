Anadolu Ajansı
Erbil’de ABD üssü yakınında patlama! Kamikaze İHA park alanına düştü
Erbil’de ABD üssü yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu. Etkisiz hale getirilen İHA parçaları sivil alana düştü, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Dünya 51 dk önce
Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti; etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları sivil yerleşim alanındaki bir parka düştü.
- Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
- Hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
- Etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları sivil yerleşim yerindeki bir parka düştü.
- Güvenlik güçleri söz konusu yerde önlemler aldı.
- İtfaiye ve ambulanslar olay yerinde hazır bulundu.
- İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor.
Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
İHA PARÇASI SİVİLLERİN OLDUĞU ALANA DÜŞTÜ
Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları, sivil yerleşim yerindeki bir parka düştü. Güvenlik güçleri söz konusu yerde önlemler alırken, itfaiye ve ambulansların da hazır bulunduğu görüldü.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
PATLAMA SESLERİ BİTMİYOR!
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.
