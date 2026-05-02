Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaralanan öğrenci Fatma İkra Çam ile annesi Rukiye Çam, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Anne Rukiye Çam, "Şehitlerimizin mezarı belli. Onlar Allah'ın seçilmiş kulları olarak öbür tarafa intikal etti. Diğer caninin ise cenaze namazı dahi kılınmadı. Layığını buldu." dedi.

15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen korkunç olayda, okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okula sırt çantasında gizlediği silahlarla girmişti. İki ayrı sınıfa girerek dehşet saçan saldırgan, 8’i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişiyi hayattan koparmış, 13 kişiyi de yaralamıştı. Saldırgan, olay yerinde ölmüştü.

Saldırı sırasında silah seslerini duyduğunu belirten öğrenci Fatma İkra Çam, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Silah seslerini duyunca Seda Nur hemen bana sarıldı. O anda bacağından üç kurşunla vuruldu. Daha sonra Belinay Nur da bana sarıldı. Üçümüz birbirimize sarılmıştık. Belinay Nur hayatını kaybetti, Seda Nur da yaralandı. Biz pencereden atlamaya çalışırken yine Seda Nur bana sarılmıştı. O sırada mermi ensesini sıyırdı"

Okul saldırısında yaralanan kızın annesi konuştu: Layığını buldu

"CENAZE NAMAZI DAHİ KILINMADI"

Anne Rukiye Çam ise yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin mezarı belli. Onlar Allah'ın seçilmiş kulları olarak öbür tarafa intikal etti. Diğer caninin ise cenaze namazı dahi kılınmadı. Layığını buldu. Devletimizden ve büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

