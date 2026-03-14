Irak'ın Erbil kentinde bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi’ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası tesiste yangın çıkarken, üretim güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Irak'ın Erbil kentinin batısında bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu.

Yerel kaynaklara göre saldırı sonucunda endüstriyel tesisin bir bölümünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, tesiste maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜRETİM DURDURULDU

Rafineri yönetiminin saldırının ardından güvenlik risklerini değerlendirmek ve hasar tespiti yapmak amacıyla tesisteki çalışmaları tamamen durdurma kararı aldığı aktarıldı. Tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği ise henüz netleşmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da grupların tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saldırının, Irak’ta son dönemde artan gerilim ortamında gerçekleştiği dikkat çekti. Daha önce ABD Bağdat Büyükelçiliği ile Birleşik Arap Emirlikleri Erbil Başkonsolosluğu çevresinde de benzer saldırıların düzenlendiği bildirilmişti.

