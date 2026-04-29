Gören polisi aradı! 6 metrelik anıtta benzin bidonlu dans! 2 saat sonra ikna oldu
Antalya’da bir kişi eline benzin bidonu alarak, 6 metrelik anıtın üzerine çıktı, kulaklıktan şarkı açıp saatlerce dans etti. Akli dengesi yerinde olmadığı, maddi bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs 2 saat sonra ikna edilerek aşağı indirildi.
Antalya’da Cumhuriyet Meydanı'nda görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Elinde benzin bidonu olan bir kişi, meydandaki 6 metrelik Ulusal Yükseliş Anıtı'nın üzerine çıktı.
GÖRENLER POLİSİ ARADI
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Ertan Ö. olduğu öğrenilen şahsı aşağı indirmek isteyen ekipler 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.
'KENDİMİ YAKACAĞIM' DEDİ
İtfaiyenin uzaklaşmasını aksi takdirde kendisin yakacağını söyleyen Ertan Ö. telefon numarası vererek kardeşi ve annesinin aranmasını istedi. Şahsın verdiği numaraya ulaşan ekipler yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Ertan Ö.'ye annesi ve kardeşinin şehir dışında olduğunu söyledi.
2 SAATTE İKNA EDİLDİ
Akli dengesi bozuk ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, elindeki bidonu göstererek kendisini yakacağını söyledi. Bir süre sonra ise kulaklığını takıp müzik dinleyerek dans etmeye başlayan Öztürk elindeki bidondan üzerine benzin döktü. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 saatin ardından şahsı ikna etti.
Öztürk, kendisini ikna etmeye çalışan polislere 10 sene önce attığı mesaj nedeniyle hapis cezası aldığını ve bu nedenle zor durumda kaldığını söyledi. Güvenli bölgeye alınan Ertan Ö. olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibinin kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.