Ayşe Barım tahliye mi edildi? Uzun süredir tutuklu bulunuyordu

Ayşe Barım'ın tahliye edilip edilmediği birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatıyor. Uzun süredir tutuklu bulunan Barım hakkında mahkeme kararları ve son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım’ın akıbeti belli oldu.

AYŞE BARIM TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Ayşe Barım hakkında 1 Ekim 2025 Çarşamba günü tahliye kararı çıkmıştır.

Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Baram'ın tahliyesine karar verildi.

AYŞE BARIM HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Ayşe Barım, mahkeme tarafından adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Bu nedenleAyşe Barım cezaevinden çıkacaktır. Ancak yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanacaktır.

Oyuncu Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlendi.