Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği İsviçre’nin Davos kasabasında, yükselen dumanlar üzerine kongre alanı kısa süreliğine tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından etkinlikler normale döndü.

İsviçre’nin Davos kentinde devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yangın ihbarı nedeniyle kısa süreli bir kesintiye uğradı. Forumun yapıldığı Kongre Merkezi ve çevresi, yakın bir noktadan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine güvenlik amacıyla geçici olarak boşaltıldı.

RİSK TESPİT EDİLMEDİ

ABD merkezli FOX Business muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya paylaşımında, dumanların Kongre Merkezi’ne yakın bir bölümden yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Yapılan kontrollerin ardından herhangi bir risk tespit edilmemesiyle tahliye uygulaması sona erdirildi.

İngiltere merkezli LBC’nin haberine göre, dumanların kaynağının Kongre Merkezi yakınlarında bulunan küçük bir ahşap kulübede çıkan yangın olduğu belirlendi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, güvenlik önlemlerinin ardından forum alanındaki faaliyetlerin kaldığı yerden devam ettiğini açıkladı.

