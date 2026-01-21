Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 56’ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantıları sırasında Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere ilişkin soruları cevaplandırdı.

Türkiye’nin enflasyonu düşürmek için uyguladığı ekonomi programının sonuçlarını aldığını dile getiren Tosyalı “Biz de hissetmeye başladık artık. Programın sonuçlarını önümüzdeki aylarda ve bu yılın tamamında hissederek gideceğiz gibi görünüyor” diye konuştu. Tosyalı, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ve Cezayir gibi sürdürülebilir üretim yapan ülkeler için çelik ithalatına yönelik kotaları kaldırması gerektiğini söyledi.

AB’nin çelik ithalatında tüm dünyaya yönelik kotaları düşürürken buna Türkiye’yi dâhil etmesine tepki gösteren Tosyalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

AB bu konuda çok hatalı kararlar alıyor. AB’nin asıl alması gereken karar, Türkiye ve Cezayir gibi AB için upstream (birincil) üretim yapan ülkelere bu kota uygulamasını kaldırmak. Bugün AB, çelik endüstrisinin sürdürülebilirliğini devam ettirmek istiyorsa Türkiye ve Cezayir gibi kendisine upstream üretim yapan ülkelere çelik ürünlerini serbest bırakmalı. Kendi downstream (ikincil) endüstrilerine ihtiyacı olan çelik bu ülkelerden karşılanmalı. Asya’dan özellikle Çin kaynaklı ithalattan AB’yi korumak için alınan tedbirler Türkiye için de uygulanıyor ama bu AB’nin çelik endüstrisinin geleceğini de baltalıyor.

