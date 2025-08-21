İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Trabzonspor'un yeni transfere 4 maç ceza

Trabzonspor'un önceki gün gece yarısı şehre getirdiği Christ Inao Oulai, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili kulübün 5,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu, eski takımı Bastia’dan kalan cezası nedeniyle gündeme geldi.

SAHAYA GİRDİ, 4 MAÇ CEZA ALDI

Trabzon yerel basınından 61Saat'te yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine sert bir müdahalede bulunduğu; bu nedenle kırmızı kart görüp, 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

FEDERASYONA İTİRAZ

Bordo-mavili yönetim, Oulai'nin eski kulübü ile temasa geçti. Bastia'nın, 4 maçlık cezaya ilişkin olarak Fransa Futbol Federasyonu'na itiraz edeceği öğrenildi. Süreç sonunda çıkacak kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi halinde, cezanın Türkiye’de de geçerli olacağı belirtildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Cezanın onanması halinde Christ Inao Oulai, Trabzonspor’un Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Bu durumda eni transferin Trabzonspor kariyeri, teknik direktör Fatih Tekke’nin şans vermesi durumunda Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.