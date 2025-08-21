Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'un aldığı ile sattığı arasındaki fark: 16,5 milyon avro... Fırtına açık verdi!

Trabzonspor'un aldığı ile sattığı arasındaki fark: 16,5 milyon avro... Fırtına açık verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;un aldığı ile sattığı arasındaki fark: 16,5 milyon avro... Fırtına açık verdi!
Trabzonspor, Transfer, Yabancı Oyuncu, Bonservis Bedeli, Gelir, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi 5 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, satışlardan yalnızca 7,7 milyon avro gelir elde edebildi.

Fırtınalı bir transfer dönemi geçiren Trabzonspor şu ana kadar 5 yabancıyı renklerine bağladı. Karadeniz temsilcisi, Paul Onuachu (5,6 milyon), Kazeem Olaigbe (5 milyon), Felipe Augusto (5 milyon), Wagner Pina (3 milyon) ve son olarak Christ İnao Oulai (5,5 milyon avro) için toplam 24 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ve bu 5 oyuncunun toplam piyasa değeri ise 25,4 milyon avroya denk geliyor.
Gelir 7,7 milyon avro

Geçtiğimiz sezonlardaki kadro mühendisliğindeki yanlışlığın bedelini sahada ve saha dışında çeken Trabzon’un bu sezonki geliri ise sadece 7,7 milyon avroda kaldı.

Onlar da Malheiro’dan gelen 6,1 milyon avro ile Trezeguet’ten gelen 1,6 milyon avro oldu. Dragus, Ludrstram gibi isimler kiralık gönderilirken Enis Destan, Teklic de bedelsiz gitti. Özetle, Trabzonspor’un aldığı ile sattığı arasındaki fark çok.

OULAİ'YE 5 SEZONDA 2,6 MİLYON

Oulai resmen Trabzonsporlu oldu. Futbolcu için Bastia’ya 5,5 milyon avro ve sonraki satışın kârından yüzde 20 pay var. 5 yıllık imza atan oyuncuya da ilk sezon 400 bin son sezon ise 650 bin avro garanti ücret verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin talebi kiraları uçurdu! Barınma ihtiyacı fırsatçılara yaradıKerem Benfica'da çok mutlu... Bruno Lage'den maç sonu Fenerbahçe sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadı - SporBenfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadıKerem Benfica'da çok mutlu... Bruno Lage'den maç sonu Fenerbahçe sözleri - SporKerem Benfica'da çok mutlu... Bruno Lage'den maç sonu Fenerbahçe sözleriJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Oynaması sürpriz olmadı - SporMourinho'dan Kerem açıklaması: Oynaması sürpriz olmadıSolskjaer play-off öncesi eleştirilere cevap verdi: 'Yok sayma eğilimindeyim' - SporSolskjaer play-off öncesi eleştirilere cevap verdi: 'Yok sayma eğilimindeyim'Rıdvan Dilmen transfer için isim verdi! Fenerbahçe bütün parasını yatırılmalı - Spor"Fenerbahçe bütün parasını harcamalı"Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi: Önce sildiler, sonra tekrar paylaştılar - SporBenfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi
Sonraki Haber Yükleniyor...