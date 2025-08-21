Trabzonspor'un aldığı ile sattığı arasındaki fark: 16,5 milyon avro... Fırtına açık verdi!

Fırtınalı bir transfer dönemi geçiren Trabzonspor şu ana kadar 5 yabancıyı renklerine bağladı. Karadeniz temsilcisi, Paul Onuachu (5,6 milyon), Kazeem Olaigbe (5 milyon), Felipe Augusto (5 milyon), Wagner Pina (3 milyon) ve son olarak Christ İnao Oulai (5,5 milyon avro) için toplam 24 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ve bu 5 oyuncunun toplam piyasa değeri ise 25,4 milyon avroya denk geliyor.

Gelir 7,7 milyon avro

Geçtiğimiz sezonlardaki kadro mühendisliğindeki yanlışlığın bedelini sahada ve saha dışında çeken Trabzon’un bu sezonki geliri ise sadece 7,7 milyon avroda kaldı.

Onlar da Malheiro’dan gelen 6,1 milyon avro ile Trezeguet’ten gelen 1,6 milyon avro oldu. Dragus, Ludrstram gibi isimler kiralık gönderilirken Enis Destan, Teklic de bedelsiz gitti. Özetle, Trabzonspor’un aldığı ile sattığı arasındaki fark çok.

OULAİ'YE 5 SEZONDA 2,6 MİLYON

Oulai resmen Trabzonsporlu oldu. Futbolcu için Bastia’ya 5,5 milyon avro ve sonraki satışın kârından yüzde 20 pay var. 5 yıllık imza atan oyuncuya da ilk sezon 400 bin son sezon ise 650 bin avro garanti ücret verilecek.