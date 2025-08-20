Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia’da forma giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'yi 5,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'un gece yarısı şehre getirdiği Christ Inao Oulai, resmi sözleşmeye imza attı. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli oyuncuyu 5,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a açıkladı.

Trabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu - 1. Resim

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Trabzonspor, Bastia'ta transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyecek. Fransız kulübü, 19 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından elde edilecek transfer kârından yüzde 20 pay alacak.

5 YILDA 2,6 MİLYON EURO MAAŞ

2030 yılına kadar sözleşme imzalayan oyuncuya, 5 yıl için toplam 2 milyon 600 bin euro maaş (bu sezon için 400 bin euro, 2026-2027 sezonunda 450 bin euro, 2027-2028 sezonunda 500 bin euro, 2028-2029 sezonunda 600 bin euro, 2029-2030 sezonunda 650 bin euro) ödemesi yapılacak.


 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de dehşet evi! Çocuklar görüp ihbar etti: Ekipler içeri giremediİstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de tarihi transfer! 118 yıllık kulüpte bir ilk yaşandı - SporF.Bahçe'de tarihi imza! 118 yıllık kulüpte bir ilk yaşandıTek şut çekilmeyen maç için flaş karar! Başkan ve futbolcular aylar sonra PFDK'da - Spor1,5 yıl sonra flaş karar! Yedekler bile...Teklifi duyurdular! Galatasaray'ın Diogo Costa planı: 40 milyon euro... - SporTeklifi duyurdular! G.Saray'ın sürpriz planı: 40 milyon euro99 puanlı sezon için çok konuşulacak iddia! Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama - Spor99 puanlı sezon için olay iddia! G.Saraylılar çok kızacakZinchenko, Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakın - SporZinchenko, Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakınMikrofon açık kaldı, skandal sözler yayına yansıdı! Trabzonspor'dan sert tepki: Seviyesiz, hadsiz... - SporTrabzon isyan etti: Seviyesiz, hadsiz, saygısız...
Sonraki Haber Yükleniyor...