Trabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor'un gece yarısı şehre getirdiği Christ Inao Oulai, resmi sözleşmeye imza attı. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli oyuncuyu 5,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Trabzonspor, Bastia'ta transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyecek. Fransız kulübü, 19 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından elde edilecek transfer kârından yüzde 20 pay alacak.

5 YILDA 2,6 MİLYON EURO MAAŞ

2030 yılına kadar sözleşme imzalayan oyuncuya, 5 yıl için toplam 2 milyon 600 bin euro maaş (bu sezon için 400 bin euro, 2026-2027 sezonunda 450 bin euro, 2027-2028 sezonunda 500 bin euro, 2028-2029 sezonunda 600 bin euro, 2029-2030 sezonunda 650 bin euro) ödemesi yapılacak.



