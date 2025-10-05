Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'in işkencesine maruz kalmıştı! Greta Thunberg sınır dışı ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Greta Thunberg ve 165 aktivist, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na katıldıkları gerekçesiyle İsrail’den sınır dışı edilecek. Aktivistler, tahliye öncesi İsrail’de kötü muamele gördüklerini ve Thunberg’in aşağılanmaya çalışıldığını açıkladı.

İsrail’in i24News kanalının haberine göre, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na katılan İsveçli aktivist Greta Thunberg, yarın ülkeden sınır dışı edilecek.

Haberde, Thunberg’in Yunanistan’dan İsrail’e gelecek uçakla gönderileceği ve İsrail’de alıkonulan diğer Yunan vatandaşlarıyla birlikte toplam 165 aktivistin sınır dışı edileceği belirtildi.

Daha önce Türkiye’nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail’den tahliye edilen 173 aktivist, İstanbul’a ulaştıktan sonra İsrail’de kötü muameleye maruz kaldıklarını açıklamıştı. Aktivistler, özellikle Thunberg’in aşağılanmaya çalışıldığını ve İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg’i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladığını ifade etmişti.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filoya saldırarak onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirip yüzlerce aktivisti alıkoymuştu. Filonun, bugüne kadar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

