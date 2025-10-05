Milyonlarca vicdan sahibi insan Gazze için sokakta! Dünyanın dört bir yanında ortak mesaj

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında, İsrail'in Gazze ve Filistin'de uyguladığı soykırım protesto edildi.

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla düzenlenen gösteri, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla Müzeler Meydanı'nda başladı. Göstericiler, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı kıyafetler giyerek meydanda toplandı. Amsterdam sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, yeniden Müzeler Meydanı'na döndü.

250 BİN KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

Etkinliğe, aralarında çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşunun Hollanda şubelerinin de yer aldığı 130'dan fazla STK katıldı. Organizatörler, gösteriye yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda hükümeti İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçlandı. Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Soykırımı durdur" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, "Barış planı değil, emperyalizm", "İsrail'i boykot et", "İsrail'i hemen durdur", "Ellerini filodan çek" yazılı dövizler taşıdı. Protestoda, "Hükümet utan, ellerin kanlı", "Özgür Filistin", "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "Soykırımı durdur", "Çocukları öldürmeyi durdur" sloganları atıldı.

HOLLANDA TARİHİNİN EN GENİŞ KATILIMLI FİLİSTİN EYLEMİ

Gösteri, Hollanda tarihinin Filistin'e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylemi olarak değerlendiriliyor. Lahey kentinde, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla 18 Mayıs'ta yapılan gösteriye yaklaşık 100 bin kişi, 15 Haziran'da yapılan gösteriye ise yaklaşık 150 bin kişi katılmıştı.

İSPANYA'DA GAZZE EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ

Avrupa’da İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ve bölgede neden olduğu insanlık krizine yönelik eleştiriler ve Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. İspanyol polisi, dün Barselona şehrinde 70 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

EYLEMLERE KATILIM 300 BİNE ULAŞTI

Yetkililer, büyük oranda sorunsuz şekilde yürütülen protestolarda 8 kişinin gözaltına alındığını ve göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 20 polis memurunun yaralandığı açıkladı. İspanyol polisi, protestolar sırasında bazı göstericilerin çeşitli dükkanlara zarar verdiğini belirtti. Yetkililer Barselona’daki gösterilere 70 bin kişinin katıldığını belirtirken, organizatörler katılımın 300 bine ulaştığını aktardı. Barselona’nın yanı sıra İspanya’nın başkenti Madrid’de Filistin destekçisi göstericiler sokakları doldurdu. Yetkililer Madrid’deki gösterilere 100 bin kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler protestolarda 400 bin kişinin yer aldığını belirtti.

İTALYA'DA YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ PROTESTOLARA KATILDI

İtalya’nın başkenti Roma’da da, Filistin’deki İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Sumud Filosu’na yönelik müdahaleyi protesto etmek için halk meydanları doldurdu. Yetkililer, geçtiğimiz Cuma günü İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) organizasyonunda ülkenin tüm büyük şehirlerinde yapılan yürüyüşlerin sonrasında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 250 bin katılımcı olduğunu açıkladı. İtalyan organizatörler ise yaklaşık 1 milyon kişinin sokaklara çıktığını öne sürdü.

PAKİSTAN'DA BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi Gazze Şeridi için sokağa indi. Cemaat-i İslami Partisi liderliğinde düzenlenen gösteride, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze Şeridi ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Cemaat-i İslami Partisi, İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulunarak, iki devletli çözüm dışındaki planları tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Cemaat-i İslami Partisi, Hamas'a tam destek vererek, "Hamas yasal bir harekettir, dünya çapında umut ışığını yakmaktadır." ifadelerini kullandı. ABD'yi şiddet dolu bir tarihe sahip olmakla suçlayan Cemaat-i İslami Partisi, Batılı güçleri geçmişteki savaşlar ve kitlesel katliamlardan sorumlu tuttu.

FAS'TA BİNLERCE KİŞİ İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu ve Fas Filistin'i Destekleme Cephesi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından başkent Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinden parlamento binasına doğru "Filistin özgürleşene ve normalleşme sona erene kadar direniş ve sabır" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Gösteriye katılanlar, "Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve yardımların girişine izin verilmesi", "İsrail'in Filistinlileri yerinden etme girişimlerini durdurması için baskı yapılması" çağrısında bulundu. Ayrıca göstericiler, Küresel Sumud Filosu'na katılan ve halen İsrail'de alıkonulan Faslıların serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.

Filistin ile dayanışma sloganlarının da atıldığı gösteride, Fas bayraklarının yanında Filistin bayrakları da açıldı. Yürüyüşte, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acıları ve İsrail ablukasının yol açtığı yiyecek ve su kıtlığını anlatan canlandırmalar yer aldı. Ayrıca, maketler İsrail soykırımının yol açtığı yıkımın boyutlarını da gözler önüne serdi. Bazı Faslı çocuklar da sembolik kıyafetler giyerek, Gazze’de soykırıma direnen Filistinli direnişçileri canlandırdı.