Artvin'de sandık kuruldu! Referandumdan 'hayır' çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Artvin'in Ekşinar köyü, yapılan referandumla belediye sınırlarına katılmama kararı aldı. Köylüler mevcut köy statüsünü korumayı tercih etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünün Ardanuç Belediyesi sınırlarına dahil edilip edilmemesi konusunda referandum yapıldı. 

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan referandumda, 102 seçmenden 79'u sandığa gitti.

Oyların 46'sı "hayır", 33'ü "evet" olarak sayıldı.

Referandum sonucuna göre, Ekşinar köyü belediye sınırlarına dahil edilmeyerek İl Özel İdaresi sorumluluk alanında köy statüsünü korudu.

Muhtar Mevlüt Akbulut, referanduma vatandaşların talepleri doğrultusunda gidildiğini belirterek, "Köylümüzün iradesi sandığa yansıdı. Önceliğimiz her zaman halkın kararına saygı duymaktır." dedi.

Akbulut, köyün geçim kaynağının sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Bazı kazanımlar olacaktı ama köylülerimiz mevcut yapıyı korumak istedi. Biz de bu karara saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Okan Genç de "Hayır oyu verdim. Çünkü köylünün özlük haklarının kaybolmasından endişeliydim. Sonuç köylünün iradesidir, hepimiz saygı duyacağız." diye konuştu.

