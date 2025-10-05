‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti

Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul’da görülen kahverengi kokarca böceği kâbusu tekrar geri döndü. Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlayan böcekler saatler içerisinde adeta istilaya yol açtı.

Böcekler, özellikle binaların dış cepheleri ve balkonları tamamen sardı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, böceklerin hem kötü kokusundan hem de sayılarının hızla artmasından şikâyetçi. Pencerelerden içeri giren ve duvarlara kümelenen kokarca böcekleri sebebiyle bazı evlerde hayat zorlaştı.

Kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar veriyor. Tarım uzmanları, böceklerin hem verim hem de kalite kaybına yol açtığını belirtirken ev sahiplerinin pencereleri sineklikle korumasını öneriyor.