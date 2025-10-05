Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti

‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti
Böcek, İstila, Sakarya, Kaynarca, Fındık, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da kahverengi kokarca böcekleri binaların dış cephelerini ve balkonları adeta istila etti. Tarım uzmanları, böceklerin fındık ve diğer bitkilere zarar verdiğini, ev sahiplerinin ise pencereleri sineklikle koruması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul’da görülen kahverengi kokarca böceği kâbusu tekrar geri döndü. Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlayan böcekler saatler içerisinde adeta istilaya yol açtı. 

Böcekler, özellikle binaların dış cepheleri ve balkonları tamamen sardı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, böceklerin hem kötü kokusundan hem de sayılarının hızla artmasından şikâyetçi. Pencerelerden içeri giren ve duvarlara kümelenen kokarca böcekleri sebebiyle bazı evlerde hayat zorlaştı. 

Kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar veriyor. Tarım uzmanları, böceklerin hem verim hem de kalite kaybına yol açtığını belirtirken ev sahiplerinin pencereleri sineklikle korumasını öneriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

‘Altılı Masa’nın fotoğraf kavgası: Özgür Özel ‘linç kampanyasına son verin’ çağrısı yaptıİnsansı robot, bilim kurgu filmlerini aratmıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Altılı Masa’nın fotoğraf kavgası: Özgür Özel ‘linç kampanyasına son verin’ çağrısı yaptı - Gündem‘Altılı Masa’nın fotoğraf kavgası13 İlçenin suyu teminat altında - Gündem13 İlçenin suyu teminat altındaSuçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor  - GündemSuçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor Eski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası  - GündemEski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası Tehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!.. - GündemTehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!..Türkiye’nin ayıbı! Yılda 500 bin kişi kuduz aşısı oluyor - GündemTürkiye'nin kuduz ayıbı
Sonraki Haber Yükleniyor...