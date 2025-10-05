Avrupa şekerleme sektörünün en prestijli ödülü Şölen’e

Atıştırmalık sektörünün lider markası Şölen başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şölen, European Candy Kettle Club tarafından Avrupa şekerleme sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan ‘Professional Excellence’a layık görüldü. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törende Şölen CEO’su Erdoğan Çoban ödülü European Candy Kettle Club Başkanı Heiko Kühn’ün elinden aldı. Şölen CEO’su Erdoğan Çoban törende yaptığı konuşmada “Bu ödül, inovasyona, kaliteye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. European Candy Kettle Club tarafından verilen bu prestijli ödül, yalnızca Şölen için değil, ülkemiz adına da gurur verici” dedi. The European Candy Kettle Club Award Başkanı Heiko Kühn de konuşmasında “Bu ödülü, iş mükemmelliğinin yanı sıra tüm sektöre değer katan ve toplumun refahına katkıda bulunan markalara veriyoruz. Gördük ki Şölen, küresel atıştırmalık pazarının en önemli oyuncuları arasında ve 120’den fazla ülkeye ulaşarak milyonlarca hayata dokunuyor. Fabrikalarındaki yapay zekâ destekli üretimi, Endüstri 4.0 standartları ve 450’den fazla robotuyla dünyanın en gelişmiş çikolata tesisleri arasında yer alıyor. Ayrıca, patent ve ihracat liderliğinde perakendeciler için güvenilir bir ortak oluşuyla bu ödüle hak kazandı. Bizce bu hikâyeyi olağanüstü kılan sadece ölçeği değil, ruhudur. Şölen’in inovasyonları insanların sevdiği markalara dönüştürme yeteneğini takdir ediyoruz” dedi.

300 milyon dolar yatırım

Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Çoban “Kazandığımız teknoloji ve inovasyona yatırıyoruz. En çok çikolata ihraç eden firmalardan biriyiz. Bugün geldiğimiz noktada, iki üretim merkezimizde ürettiğimiz lezzetler, 5 kıtada 120 ülkeye ulaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 36 yılda, küresel bir marka yolculuğunun gururunu yaşıyoruz. 2025, yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle Şölen için bir depara kalkış yılıdır” diye konuştu.