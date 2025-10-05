Mağduriyetin önüne geçilecek! Nafaka alanlar da 65 yaş aylığından yararlanacak 

Haber Merkezi/ANKARA - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylıklar konusunda önemli bir değişikliğe gidiliyor. Mevcut kanuna göre nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olan vatandaşlar bu destekten yararlanamıyor. Yeni düzenleme ile nafaka bağlanmış olsa dahi muhtaç durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlara da aylık bağlanacak. Düzenlemenin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

Mevcut düzenlemede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylıkların şartları arasında “nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar” ibaresi yer almaktadır.

Ancak nafaka bağlanmış olma şartı sosyal yardım hakkından mahrum kalmalarına neden olmaktadır. Bu kapsamda; 2022 yılında nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olma nedeni ile aylığı reddedilmiş kişi sayısı 8.356, 2023 yılında 6.654, 2024 yılında ise 8.250’dir. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olma şartlarının kaldırılması, sosyal yardımların dağıtımında daha objektif ve erişilebilir bir kriter oluşturacak, yardıma muhtaç bireylerin bu desteklerden faydalanma sürecini kolaylaştıracaktır.

Özellikle, gelirleri yetersiz ve sosyal destek ihtiyacı yüksek olan yaşlı ve engelli bireylerin hayat kalitesini artırarak, bu kesimlerin toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Hâlen 65 yaş aylığı 5 bin 389 lira olarak üç ayda bir ödeniyor. Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılan ödemelerin sonuncusu eylül ayında gerçekleşti.

Eylül ayında 4 milyar lira tutarında yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 raporunda 65 yaş aylığından yararlananların sayısının 805 bin olduğu belirtildi.

Bakanlığın 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda ise Ocak-Haziran 2025 döneminde 1.422.870 fayda sahibine engelli ve yaşlı aylıkları çerçevesinde toplam aktarılan kaynağın 37.647.774.369 lira olduğu bilgisi yer aldı.