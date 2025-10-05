Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası 

Eski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası 
Yargıtay, Ceza, Hapis, Nişanlı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, ayrıldığı nişanlısına barışma mesajları atarak rahatsız eden sanığa verilen üç ay hapis cezasını “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan verilen üç ay hapis cezasını onadı. Dairenin kararına göre, Sakarya’da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına “Tekrar bir araya gelelim” içerikli mesajlar atmaya başladı. 

Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hükmü hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan bütün deliller dâhilinde eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilerek sanık hakkındaki mahkûmiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!..Suriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!.. - GündemTehlike evde yanı başınızda: Aile içi zorbalar şiddeti korkmadan yayınlıyor!..Türkiye’nin ayıbı! Yılda 500 bin kişi kuduz aşısı oluyor - GündemTürkiye'nin kuduz ayıbı"İsrail bayrağını öptürüp yerlerde sürüklediler!" Türk aktivist, Greta'ya yapılan işkenceyi anlattı - Gündem"İsrail bayrağını öptürüp yerlerde sürüklediler!"Bakan Fidan'dan Gazze barış planı açıklaması: Netanyahu süreci sabote edebilir - Gündem"Netanyahu süreci sabote edebilir"50 plajda 648 cankurtaran 'hayat' nöbeti tuttu! Bu yaz 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı - GündemBu yaz 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldıSumud'un şahitleri İsrail'in zulmünü anlattı: "Barbarlığı, hukuksuzluğu tüm dünyaya gösterdik" - GündemSumud'un şahitleri İsrail'in zulmünü anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...