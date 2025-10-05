Eski nişanlının attığı barışma mesajlarına huzur bozma cezası 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan verilen üç ay hapis cezasını onadı. Dairenin kararına göre, Sakarya’da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına “Tekrar bir araya gelelim” içerikli mesajlar atmaya başladı.

Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hükmü hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan bütün deliller dâhilinde eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilerek sanık hakkındaki mahkûmiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.