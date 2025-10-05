Yapay zekâ yönetmen koltuğunda

ÖMER TEMÜR - Yapay zekâ ile her alanda oyunun kuralları değişiyor. Bugün teknoloji devi Google internette hâkimiyetini kaybetmek üzere. Araştırma şirketi Statcounter’ın verilerine göre Google’ın küresel arama payı yapay zekâ tabanlı platformlarla birlikte 2025’te yüzde 90 geriledi. Bunun sebebi ise ChatGPT gibi yapay zekâ temelli platformlar. Kullanıcılar Google’da yazılı olarak aratmak yerini yapay zekâ ile istediği bilgiye anında erişebiliyor. Bu dönüşüm sadece arama motorlarında yaşanmıyor. OpenAI, tamamen yapay zekâ ile üretilmiş içerikler için geliştirdiği Sora ile de sinema sektörüne rakip olmaya hazırlanıyor. Son 72 saat içerisinde ABD’deki App Store’da en çok indirilen uygulama olan Sora, yapay zekâ video araçlarına olan talebi de açıkça ortaya koyuyor.

Kullanıcılar, Sora uygulamasında yazılı metinle hemen hemen her senaryoyu hayata geçirebiliyor. Görüntüleri gerçeğinden ayırt etmek ise nedeyse imkânsız hâle geliyor. Mesela tanıtım videolarından birinde, bir buz patencisi buz üstünde kayarken başında bir kedi taşıyarak üçlü axel atlayışı yapıyor. Bir diğer tanıtım videosunda ise, kürek tahtası üzerinde geri salto atan ve su sıçramalarını da içeren gerçekçi görünümlü bir adam yer aldı.

Şirket, geçen yıl piyasaya sürülen ilk Sora aracının ardından yeni sürümün daha karmaşık hareketleri üretmede çok daha başarılı olduğunu açıkladı. Yeni Sora uygulaması, yapay zekâ ile üretilmiş videolar için bir sosyal platform olarak hizmet vermeyi amaçlıyor. Uygulama, kullanıcıların yapay zekâ tarafından üretilmiş video klipleri izlemesine, düzenlemesine ve aynı zamanda uygulamaya kayıtlı arkadaşlarını ekranda görmesine imkân tanıyacak.

Görünen şu ki yapay zekâ her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bunun bir bedeli olacak. Teknoloji şirketlerinin lideri toplumda oluşabilecek reaksiyonlara karşı her ne kadar “yapay zekâ ile yeni meslekler doğacak” dese de bu böyle olamayacak. Kronik işsizlik birçok sosyal ve toplumsal problemi beraberinde getirecek.