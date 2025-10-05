Emlak Yönetim Müzayedeleri uygun konut fırsatları sunuyor

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Emlak Yönetim’in düzenlediği müzayedeler, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Müzayede usulü satışlarla, gayrimenkuller normal piyasaya göre daha düşük başlangıç fiyatlarıyla çıkarılıyor; katılımcılar açık artırma mekanizmasıyla teklif veriyor ve en yüksek teklifi sunan kişi konut ya da iş yerine hak kazanıyor.

Bu sistem, sınırlı sermayeyle yatırımcı ya da konut alıcısına avantaj sağlamakla kalmıyor, süreci şeffaflaştırarak “arka kapı” kuşkularını da azaltıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, konut fiyatlarının ulaşılmaz seviyelere çıktığı bir ortamda, müzayedeler yeni, alternatif bir arz kapısı oluşturuyor.

REKABET MEKANİZMASI İŞLİYOR

Müzayede süreci katılımcılar açısından hem fırsat hem dikkat gerektiren bir alan. Alıcılardan genellikle bir teminat bedeli isteniyor ve satış öncesi konutun durumu, imar durumu, tapu kaydı, hasar durumu gibi bütün bilgiler ilan dokümanlarında açıkça belirtiliyor; katılımcılar bu belgeleri inceleme hakkına sahip oluyor.

Emlak Yönetim’in ilanlarında “salon katılımına açık” uyarısı bulunuyor; yani bazı müzayedelere fiziksel olarak salonda teklif verilebiliyor. Bu sayede katılımcılar birbirlerinin tekliflerini görebiliyor ve rekabet mekanizması işlerlik kazanıyor. Müzayedeler https://muzayede.emlakyonetim.com.tr/ sitesi üzerinden takip edilebiliyor.