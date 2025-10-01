Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

ZONEofTECH YouTube kanalının kurucusu Daniel Rotar’ın akıllı yüzüğünün bataryası parmağındayken şişmeye başladı. O sırada havaalanında uçağa binmeyi bekleyen adam, yaşadığı korkunç anları sosyal medya hesabından anbean paylaştı.

1,6 milyondan fazla takipçili hesabından yaşadığı olayı anlatan fenomen, "Samsung Galaxy yüzüğümün bataryası şişmeye başladı. Parmağımdayken, üstelik uçağa binmek üzereyken. Yüzüğü çıkaramıyorum, parmağım da acıyor. Ne yapmalıyım?" diye yazdı.

Ünlü fenomenin paylaştığı görüntülerde parmağının kızardığı fark edilirken, akıllı yüzüğün de giderek şiştiği görüldü. Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle uçağa alınmayan adam acil olarak hastaneye kaldırıldı. Soğuk uygulama ve özel bir tıbbi jel sayesinde yüzük sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Konuya ilişkin Engadget'e açıklama yapan Samsung sözcüsü güvenlik önceliklerine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Müşterilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir ve bu kullanıcıyla doğrudan iletişime geçerek endişeleri hakkında daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz. Bu tür durumlar çok nadir görülse de, sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak için sabun ve su kullanmak veya elinizi soğuk suya daldırmak gibi birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler işe yaramazsa, Samsung Destek sayfamızda ek bilgiler bulabilirsiniz."