Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji dünyasının bilinen isimlerinden Daniel Rotar, Samsung’un akıllı yüzüğünün bataryasının şişmesi üzerine hastanelik oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü YouTuber, "Şu an parmağımdan çıkmıyor ve bu durum hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

ZONEofTECH YouTube kanalının kurucusu Daniel Rotar’ın akıllı yüzüğünün bataryası parmağındayken şişmeye başladı. O sırada havaalanında uçağa binmeyi bekleyen adam, yaşadığı korkunç anları sosyal medya hesabından anbean paylaştı. 

Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı - 1. Resim

''BATARYASI ŞİŞMEYE BAŞLADI''

1,6 milyondan fazla takipçili hesabından yaşadığı olayı anlatan fenomen, "Samsung Galaxy yüzüğümün bataryası şişmeye başladı. Parmağımdayken, üstelik uçağa binmek üzereyken. Yüzüğü çıkaramıyorum, parmağım da acıyor. Ne yapmalıyım?" diye yazdı. 

Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü fenomenin paylaştığı görüntülerde parmağının kızardığı fark edilirken, akıllı yüzüğün de giderek şiştiği görüldü. Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle uçağa alınmayan adam acil olarak hastaneye kaldırıldı. Soğuk uygulama ve özel bir tıbbi jel sayesinde yüzük sıkıştığı yerden çıkarıldı. 

Ünlü YouTuber akıllı yüzüğü yüzünden hastanelik oldu! O anları sosyal medya hesabından paylaştı - 3. Resim

Konuya ilişkin Engadget'e açıklama yapan Samsung sözcüsü güvenlik önceliklerine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: 

"Müşterilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir ve bu kullanıcıyla doğrudan iletişime geçerek endişeleri hakkında daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz. Bu tür durumlar çok nadir görülse de, sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak için sabun ve su kullanmak veya elinizi soğuk suya daldırmak gibi birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler işe yaramazsa, Samsung Destek sayfamızda ek bilgiler bulabilirsiniz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Kenara çekilir misiniz” diye uyardı, camide 10 kişinin saldırısına uğradıGalatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi maçı 4 Ekim'de!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü Türkiye’deki uzay vizyonunda olacak! 'IAC 2026'ya Antalya ev sahipliği yapacak - Teknoloji'IAC 2026'ya Antalya ev sahipliği yapacakIdeasoft Next ile bir saatte hazır e-Ticaret platformu - TeknolojiIdeasoft Next ile bir saatte hazır e-Ticaret platformuVivo yeni modellerini tanıttı: Türkiye’de 5G’ye hazırız - TeknolojiVivo yeni modellerini tanıttı: Türkiye’de 5G’ye hazırızÇinli Ugreen Türkiye’ye giriş yaptı - TeknolojiÇinli Ugreen Türkiye’ye giriş yaptıBitcoin milyonerinde rekor artış! 14,4 trilyon dolarlık sınır ötesi transfer - TeknolojiBitcoin milyonerinde rekor artış! 240 binin üzerine çıktıMavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS üzerinden yapılan atışta tam isabet sağlandı - TeknolojiMavi Vatan'da 'SİPER' rüzgarı! MİDLAS ile tam isabet
Sonraki Haber Yükleniyor...