Dünya genelinde son otuz yılın en çok rağbet gören modellerinden biri olan Ford Focus, 27 yıllık üretim serüveninin ardından resmen tarih oldu. Bugüne kadar 12 milyonun üzerinde satılan modelin son örneğinin 15 Kasım’da üretim hattından indirildiği duyuruldu.

Ford, geçtiğimiz Cuma günü Almanya'daki Saarlouis tesisinde son Focus'u tamamlayarak 27 yılın ardından resmen tarih oldu. Son dönemde özellikle performans odaklı Focus ST versiyonu gündemdeydi. Ford, 1980’lerde başladığı “hot hatch” geleneğini Fiesta ST’nin ardından Focus ST’yi de üretimden kaldırarak sonlandırmış oldu.

SİPARİŞLER ÇOK ÖNCEDEN DURDURULMUŞTU

Ford, Focus için yeni sipariş alımını aylar önce kapatmıştı. 276 beygir gücündeki 2.3 litrelik turbo dört silindirli motoruyla öne çıkan Focus ST, kısa süre önce banttan inerek modelin üretim defterini kapattı. 2022’de Mondeo’nun ve 2023’te Fiesta’nın emekliye ayrılmasının ardından aynı kaderi paylaşan Focus, 1998’den bu yana hem global pazarda hem de Türkiye’de yüksek satış adetlerine ulaşmıştı.

Ford Focus

'2027’DE SUV FOCUS GELİYOR' İDDİASI

Autocar’ın aktardığı bilgilere göre Ford, 2027 yılında Focus adını bu kez bir SUV modeliyle yeniden canlandırabilir. İspanya’da üretilmesi planlanan yeni modelin boyut olarak Kuga’ya yakın olacağı, ancak Kuga ile birlikte satışta kalacağı belirtiliyor. SUV formundaki yeni Focus’un tamamen elektrikli ve hibrit seçeneklerle sunulabileceği ifade edilirken, mevcut Focus hatchback ve sedan serisinin üretimi ise Kasım itibarıyla tamamen sona eriyor.

Ford Focus’un üretiminin sona ermesiyle oluşan boşluk, Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine geliştirilen ancak İngiltere’de şu ana kadar yüksek satış rakamlarına ulaşamayan Explorer ve Capri elektrikli SUV modelleri tarafından doldurulacak. Ford’un 2027’de piyasaya sürmeyi planladığı orta boy yeni crossover’ın ise Focus’un gerçek halefi olması bekleniyor.

Üretimin durdurulması, Focus’un üretildiği Saarlouis fabrikasında araç üretiminin tamamen sonlanması anlamına geliyor. Ford, 3,1 milyon metrekarelik tesis için yeni bir alıcı ararken, burada gelecekte başka bir modelin üretilmesi öngörülmüyor.

Ford Focus

"MÜŞTERİLERİMİZİN SADAKATİ İÇİN MİNNETARIZ"

Şirket sözcüsü, tesisin bundan sonra bileşen üretimine odaklanacağını belirterek “Focus, 27 yıldır Avrupa’daki Ford ailesinin önemli bir parçasıydı; müşterilerimizin bu ikonik modele olan sadakati için minnettarız” ifadelerini kullandı. Ford, Focus üretiminin Kasım ayında biteceğini yılın başında duyurmuştu. Marka, mevcut Focus sahiplerine servis, parça ve destek sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

1998’de yollara çıkan Focus, 1999’da Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmiş, aynı yıl Prens William’ın bu modelle direksiyon eğitimi aldığı görüntülenmişti. Ardından 2008’e kadar on yıl boyunca İngiltere’de yeni otomobil satışlarında zirvede kalarak ülkenin en çok tercih edilen modeli unvanını taşımış, 2008’de liderliği Fiesta’ya devretmişti.

ZEYNEP ERDİVANLI

