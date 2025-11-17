Shenzhen merkezli Lonvi Biosciences, procyanidin C1 (PCC1) içeren üzüm çekirdeği kapsüllerinin insan ömrünü olağanüstü derecede uzatabileceğini öne sürdü.

Çin merkezli Lonvi Biosciences, üzüm çekirdeğinden ürettiği kapsüllerin insan ömrünü 150 yıla kadar uzatabileceğini açıkladı.

ÇİN’DEN DÜNYAYI SALLAYAN İDDİA

Shenzhen merkezli Lonvi Biosciences, procyanidin C1 (PCC1) içeren üzüm çekirdeği kapsüllerinin insan ömrünü olağanüstü derecede uzatabileceğini öne sürdü.

Şirket, formülün insan ömrünü 150 yıla kadar uzatabileceğini söyledi.

CEO Ip Zhu, kapsül için şu ifadeyi kullandı:

"Bu sadece başka bir hap değil. Hayati bir kase."

Çinli biyoteknoloji şirketi Lonvi Biosciences, insan yaşam süresini bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye taşıyabileceğini öne sürdüğü deneysel bir hap geliştirdiğini açıkladı. Şirketin iddiasına göre üzüm çekirdeği özünden elde edilen özel bir bileşen içeren bu ilaç, insan ömrünü 150 yıla kadar uzatabilecek potansiyele sahip.

FARELERDE HAYAT SÜRESİ ARTTI

RBC’nin aktardığı verilere göre şirket, PCC1 verilen laboratuvar farelerinin genel olarak yüzde 9,4 daha uzun yaşadığını, tedavinin ilk gününden itibaren ise hayat sürelerinde yüzde 64,2’lik bir artış kaydedildiğini bildirdi.

PCC1’in, sağlıklı dokulara zarar vermeden yaşlanmış ve bölünmeyen “zombi hücreleri” yok ettiği belirtildi. Söz konusu hücreler vücutta iltihaplanmayı tetiklemekte.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ FORMÜLÜ: BİLİM DÜNYASINDA YENİ EŞİK

Kapsüller, Şanghay’da yapılan önceki araştırmalarda uzun hayatla ilişkilendirilen bir molekülün yüksek konsantre halini içeriyor.

Lonvi, sağlıklı yaşantı ve tıbbi destekle birleştirildiğinde insanların 100 yaşını, hatta 120 yaşını aşmasının mümkün olduğunu aktardı.

ÇİN UZUN ÖMÜRDE VİTESİ ARTIRDI

New York Times’ın haberine göre Çin hükümeti, yapay zeka ve biyoteknolojiyi uzun ömür araştırmalarıyla birleştirerek ülke çapında stratejik bir program başlattı. Uzun hayat teknolojileri artık ulusal öncelik olarak değerlendiriliyor.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası